وزير التنمية المحلية يطلب من المحافظين رش الترع والمصارف للقضاء على "زيكا"

طلب الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، من المحافظين إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة البعوض المسبب لفيروس "زيكا"، وتكثيف حملات الرش للترع والمصارف وأماكن تجمع البعوض فى مختلف المحافظات .

أكد الدكتور زكى بدر، أنه يجرى التنسيق مع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة لإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من الطب الوقائى لمكافحة فيروس "زيكا"، مشيراً إلى أن المحافظات آمنة، وأنه يتم احتجاز أية مواطنين يشتبه فى إصابتهم بالمرض بالمحافظات وعزلهم لحين التأكد من الإصابة.

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