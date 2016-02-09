حبس 10 متهمين ما بين مؤبد و3 سنوات وبراءة 38 فى فتنة نجع حسان

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار فتحى أبو زيد، وعضوية المستشارين حاتم عبد الفتاح وهانى طه، وأمانة سر محمد العزيز جمعة ومصطفى جلال، اليوم، بالسجن المشدد ما بين المؤبد 25 عاما و3 سنوات لـ10 متهمين فى أحداث الفتنة الطائفية بنجع حسان بالأقصر وبراءة 38 متهما.

حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 عاما على المتهمين الأول والثانى والثالث والسابع والثامن، والسجن المشدد 15 عاما على المتهم الثامن عشر، والسجن المشدد 3 سنوات على المتهمين التاسع والعاشر والحادى عشر والخامس عشر، وبراءة باقى المتهمين البالغ عددهم 38 متهما.

تعود أحداث الواقعة إلى يوليو عام 2013، على خلفية وقوع أحداث طائفية بمنطقة نجع حسان بقرية الضبعية فى غرب الأقصر، التى أدت إلى مقتل مسلم و4 أقباط وإصابة 3 آخرين، وحرق 23 منزلًا بالمنطقة.

كانت الأجهزة الأمنية بالأقصر قد تلقت إخطارًا، بمقتل حسان حسنى صدقى سالم (54 عامًا)، و4 آخرين هم رومانى نصحى (42 عامًا)، وإميل نسيم (40 عامًا)، ومحارب نصحى (40 عامًا)، وراسم تادرس (53 عامًا)، وإصابة 3 آخرين من سكان المنطقة، وحرق وإتلاف 23 منزلا، بعد وجود أحداث عنف بين مسلمين وأقباط.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وأحالت القضية إلى النيابة العامة، التى أحالتها إلى محكمة جنايات الأقصر ومنها إلى محكمة جنايات قنا التى قضت اليوم بأحكامها سالفة الذكر.