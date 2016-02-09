وزير الزراعة يقرر استصلاح 5 آلاف فدان بجنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن موافقة الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة على استصلاح 5 آلاف فدان بالمحافظة.

وأضاف المحافظ فى تصريحات له اليوم، الثلاثاء، أنه أكد لوزير الزراعة بعدم توافر الأيدى العاملة من شباب المحافظة، وأنه سيتم الاستعانة بشباب محافظات الوادى، ولن يتم الاكتفاء بشباب المحافظة وذلك لتبادل الخبرات الزراعية بين شباب المحافظة ومحافظات الوادى بالإضافة إلى توفير فرص عمل لشباب المحافظة ومحافظات الوادى.

وأكد المحافظ على أنه سوف يحصل كل شاب على خمسة أفدنه، وسيتم توطين وتسكين هؤلاء الشباب فى فى تجمعات سكنية كاملة المرافق من مدارس ومركز شباب وكهرباء وماء وصرف صحى .

ومن جانبه قال المهندس عاطف حامد وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء إن عدد شباب المحافظة محدود جدا ولن يكفى لاستصلاح هذه المساحات التى أعلن عنها وزير الزراعة لذلك يمكن الاستعانة بشباب المحافظات الأخرى .

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذى اليوم بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء محمود عيسى السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء واللواء جمال الريس السكرتير المساعد للمحافظة وجميع الجهاز التنفيذى بالمحافظة وجميع رؤساء المدن.