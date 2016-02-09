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محافظ الإسماعيلية: تطبيق القانون فى تحصيل مقابل التنازلات بالمشروعات الصناعية

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محافظ الإسماعيلية: تطبيق القانون فى تحصيل مقابل التنازلات بالمشروعات الصناعية محافظ الإسماعيلية: تطبيق القانون فى تحصيل مقابل التنازلات بالمشروعات الصناعية
أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، على جميع المسئولين بالجهاز التنفيذى للمحافظة وممثلى كل الجهات المعنية بالمناطق الصناعية، بضرورة الالتزام بتفعيل تطبيقات القانون فيما يتعلق بشأن تحصيل مقابل التنازلات والتصرفات فى المشروعات الصناعية بالمناطق بالصناعية بالمحافظة، مع الأخذ فى الاعتبار تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة لأصحاب تلك المشروعات وخاصة الجادين منهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع، الذى عقده اليوم محافظ الإسماعيلية بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد ومديرى الإدارة المالية والحسابات والشئون القانونية ومكتب خدمة المستثمرين والمستشار القانونى للمحافظة، لبحث ومناقشة المشكلات بالمنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية بالإسماعيلية ومناقشة المقترحات والحلول اللازمة لتذليلها.
>اجتماع محافظ الإسماعيلية لمناقشة مشكلات المناطق الصناعية (1)

اجتماع محافظ الإسماعيلية لمناقشة مشكلات المناطق الصناعية (2)

اجتماع محافظ الإسماعيلية لمناقشة مشكلات المناطق الصناعية (3)
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