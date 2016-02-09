"جنح مستأنف عين شمس" تخفض غرامة متهمين بالتظاهر من 50 ألفا لـ10 آلاف جنيه

قضت محكمة جنح مستأنف عين شمس، فى جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، بقبول الاستئناف المقدم من دفاع 4 طلاب وموظف، على حكم أول درجة القاضى بتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، لإدانتهم بارتكاب جريمة التظاهر بدون تصريح.

وقال رمضان الزغبى، محامى بمركز عدالة للحقوق والحريات، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المحكمة قضت اليوم بتخفيض مبلغ الغرامة الصادر فى حكم أول درجة من 50 ألف لكل متهم إلى 10 آلاف، وذلك بعد قبول الاستئناف.

والمتهمون فى القضية رقم 2189 لسنة 2016 جنح عين شمس، هم كل من: حذيفة يحيى خليفة، الطالب بالصف الثالث الثانوى، وعبد الرحمن محمد زغلول، الطالب بالفرقة الأولى معهد نظم معلومات، وأحمد رمضان حسين، الطالب بالفرقة الأولى بالمعهد العالى للغات والترجمة، ومحمد قطب إبراهيم، الطالب بالصف الثالث الثانوى، وأشرف أحمد محمد، موظف.

كانت النيابة العامة أحالت الخمسة متهمين للمحاكمة العاجلة أمام جنح عين شمس، لاتهامهم بالتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، والتحريض على تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

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