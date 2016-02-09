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ضبط رئيس مكتب تموين بالمرج يتلاعب بالبطاقات الذكية لسرقة أموال الدعم

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ضبط رئيس مكتب تموين بالمرج يتلاعب بالبطاقات الذكية لسرقة أموال الدعم ضبط رئيس مكتب تموين بالمرج يتلاعب بالبطاقات الذكية لسرقة أموال الدعم
تمكنت الإدارة العامة لمباحث ، من ضبط رئيس مكتب تموين المرج ثان، وصاحب محل بقالة تموينية، لعدم تسليمهم البطاقة التموينية الذكية المستخرجة لأحد المواطنين، للاستيلاء على أموال الدعم المقرر للبطاقات، حيث تبين أن المبالغ التى تحصلوا عليها بلغت 4000 جنيه، وتم تحرير محضر وعرضه على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت المعلومات قد وردت للواء حسنى زكى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، بشأن تلاعب رئيس مكتب التموين فى البطاقات الذكية، وعدم تسليمها لأصحابها بهدف الاستيلاء على أموال الدعم، وتم تشكيل مجموعات عمل من ضباط الإدارة لضبط المخالفات.

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مصر 365

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