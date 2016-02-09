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محافظ السويس يتفقد أعمال زراعة 50 ألف شجرة بالمحافظة

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محافظ السويس يتفقد أعمال زراعة 50 ألف شجرة بالمحافظة محافظ السويس يتفقد أعمال زراعة 50 ألف شجرة بالمحافظة
تفقد اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس أعمال التشجير والزراعة التى تتم بطريق السويس بور توفيق، والتى يقوم بها جهاز التجميل بالمحافظة والحملة الشعبية لزراعة 50 ألف شجرة بشوارع وحدائق محافظة السويس.

وغرس المحافظ أول شجرة تشجيعا للانتهاء من زراعة الأشجار المثمرة، حتى يعود الجمال والرونق والخضرة لشوارع المدينة.

وقدم الهياتمى الشكر لأعضاء الحملة الشعبية مطالبا إياهم بالمزيد من الأعمال والمساهمات لصالح شعب السويس، مشيرا إلى أن هناك أفكارا جديدة سيتم طرحها وتنفيذها لتطوير الميادين من خلال المشاركة المجتمعية للشركات حتى تعود السويس عروس البحر الأحمر.

رافق الهياتمى بالجولة كل من اللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس، والمهندس رفيع أحمد رئيس جهاز التجميل بالمحافظة، ومنسق الحملة المهندس حمدى صديق، ونجاة مغربى، والدكتور على السويسى، والدكتور محمد سلامة، ومحمد سالم أعضاء الحملة الشعبية لزراعة 50 ألف شجرة مثمرة.
>محافظ السويس يتفقد أعمال زراعة 50 ألف شجرة (1)

محافظ السويس يتفقد أعمال زراعة 50 ألف شجرة (2)

محافظ السويس يتفقد أعمال زراعة 50 ألف شجرة (3)
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