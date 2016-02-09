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المؤبد لـ19 إخوانيا وبراءة 3 آخرين بتهمة التحريض على العنف بالشرقية

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المؤبد لـ19 إخوانيا وبراءة 3 آخرين بتهمة التحريض على العنف بالشرقية المؤبد لـ19 إخوانيا وبراءة 3 آخرين بتهمة التحريض على العنف بالشرقية
أصدرت دائرة إرهاب الشرقية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار نسيم بيومى، وعضوية المستشارين محمد عبد الغفار، وعلى رجب، وسكرتارية أحمد رزق، حكمها على 22 إخوانيا فى القضية رقم 476 لسنة 2015 جنايات أبو كبير، بتهمة التحريض على العنف والانتماء إلى جماعة إرهابية وقطع الطريق وتعطيل مصالح المواطنين، بالسجن المؤبد لـ19 متهما وبراء 3 آخرين.

وكان المستشار أحمد دعبس، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية السابق، قد أحال 22 متهما من المنتميين لجماعة الإخوان لدائرة الإرهاب بتهمة التحريض على العنف والانضمام لجماعة إرهابية، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

وفى سياق متصل، شهد محيط المحكمة استنفارا أمنيا مكثف من قبل قوات الأمن، برئاسة اللواء محمد ناجى مساعد مدير الأمن، وبإشراف اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، حيث تم الدفع بقوات من الأمن المركزى وبحضور ضباط مباحث بلبيس.

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مصر 365