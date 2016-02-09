أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. جامعة قناة السويس تستعد للمشاركة فى مسابقة الشارقة للإبداع

Google+ Print
بالصور.. جامعة قناة السويس تستعد للمشاركة فى مسابقة الشارقة للإبداع بالصور.. جامعة قناة السويس تستعد للمشاركة فى مسابقة الشارقة للإبداع
تستعد إدارة النشاط الفنى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة قناة السويس، للمشاركة فى مسابقة الشارقة الثقافية لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات "إبداع 4"، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث تشارك الجامعة بمنتخب الجامعة فى الكورال والمسرح والموسيقى، وهذه المسابقة تقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ويشارك فيها جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والأكاديميات.

وأكدت فاتن السيد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أن الجامعة تشارك بـ17 طالبا وطالبة فى مجال الموسيقى و16 طالبا فى مجال الكورال و25 طالبا وطالبة فى عروض المسرح، وأن البروفات مستمرة بقاعة الأنشطة الطلابية، وذلك استعدادا للمسابقة وتستمر البروفات يوميا حتى السادسة مساء.

وأضافت منى أحمد حسن، مدير إدارة النشاط الفنى، أن طلبة الإنشاد الدينى المشاركين فى المسابقة قد سافروا بالفعل إلى محافظة الإسكندرية، وذلك للمشاركة فى فعاليات إبداع 4، أما طلبة المسرح فيبدأون عروض المسرح بوزارة الشباب بالقاهرة يوم 13 فبراير والكورال يوم 20 فبراير بالإسكندرية، وأكدت أن هناك فريق عمل من المشرفين الإداريين على فريق المسرح والكورال والموسيقى وهم عائشة زين على ومحمد بسيونى عبد الله ومحمد نصر.

ومن الجدير بالذكر أن مسابقة إبداع 4 هى من أكبر المسابقات الفنية التى تقام على مستوى الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات وتقام فعاليتها فى الفترة من 31 يناير وحتى 24 فبراير، وتقام فعاليات المسابقات بالمدينة الشبابية بأبو قير ومسرح وزارة الشباب بالقاهرة.

استعدادات إدارة النشاط الفنى بجامعة القناة لمسابقة الشارقة الثقافية (2)

استعدادات إدارة النشاط الفنى بجامعة القناة لمسابقة الشارقة الثقافية (3)

استعدادات إدارة النشاط الفنى بجامعة القناة لمسابقة الشارقة الثقافية (4)

استعدادات إدارة النشاط الفنى بجامعة القناة لمسابقة الشارقة الثقافية (5)

استعدادات إدارة النشاط الفنى بجامعة القناة لمسابقة الشارقة الثقافية (1)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365