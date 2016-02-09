بالصور.. جامعة قناة السويس تستعد للمشاركة فى مسابقة الشارقة للإبداع

تستعد إدارة النشاط الفنى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة قناة السويس، للمشاركة فى مسابقة الشارقة الثقافية لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات "إبداع 4"، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث تشارك الجامعة بمنتخب الجامعة فى الكورال والمسرح والموسيقى، وهذه المسابقة تقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ويشارك فيها جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والأكاديميات.

وأكدت فاتن السيد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أن الجامعة تشارك بـ17 طالبا وطالبة فى مجال الموسيقى و16 طالبا فى مجال الكورال و25 طالبا وطالبة فى عروض المسرح، وأن البروفات مستمرة بقاعة الأنشطة الطلابية، وذلك استعدادا للمسابقة وتستمر البروفات يوميا حتى السادسة مساء.

وأضافت منى أحمد حسن، مدير إدارة النشاط الفنى، أن طلبة الإنشاد الدينى المشاركين فى المسابقة قد سافروا بالفعل إلى محافظة الإسكندرية، وذلك للمشاركة فى فعاليات إبداع 4، أما طلبة المسرح فيبدأون عروض المسرح بوزارة الشباب بالقاهرة يوم 13 فبراير والكورال يوم 20 فبراير بالإسكندرية، وأكدت أن هناك فريق عمل من المشرفين الإداريين على فريق المسرح والكورال والموسيقى وهم عائشة زين على ومحمد بسيونى عبد الله ومحمد نصر.

ومن الجدير بالذكر أن مسابقة إبداع 4 هى من أكبر المسابقات الفنية التى تقام على مستوى الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات وتقام فعاليتها فى الفترة من 31 يناير وحتى 24 فبراير، وتقام فعاليات المسابقات بالمدينة الشبابية بأبو قير ومسرح وزارة الشباب بالقاهرة.



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