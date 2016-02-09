مجوهرات سواروفسكي تحتفل بعيد الأم بثلاث مجموعات مميزة

لطالما رافقت مجوهرات "سواروفسكي" Swarovski لحظاتنا الأكثر سعادة وشكلت الهدايا المثالية لمناسباتنا الأكثر تميزاً، وفي عيد الأم هذا العام تكرم "سواروفسكي" Swarovski أغلى الناس بثلاث مجموعات رائعة من المجوهرات ترافقها في مناسباتها اليومية من الصباح حتى المساء.

المجموعة الأولى: "وقت البريق" Time to Sparkle

تمتاز قطع هذه المجموعة بمنحنياتها الكلاسيكية المعشّقة بتفاصيل عصرية ناعمة. تصاميمها البسيطة مزينة بما يكفي من البريق الكريستالي لجعلها قطعاً ممتازة لإطلالة النهار العملية سواء في المكتب، في اجتماعات العمل أو أثناء أداء المهمام اليومية. أنها الهدية المثالية للأم العاملة.

المجموعة الثانية: "شلالات الجمال" A handful of beauty

تتدفق الألوان كشالالات من الجمال في هذه المجموعة المتألقة بأحجار برّاقة مما يجعلها الإضافة المثلى إلى إطلالة الأم المحبة للمرح والألوان القوية والتصاميم الشبابية. كل قطعة من قطع هذه المجموعة مصممة لتُلبس وحدها أو منسقة مع قطع أُخرى أما ألوانها الحيوية التي تتراوح بين البنفسجي والفوشيا والأزرق فستتكامل بسلاسة مع أية إطلالة تختارها أغلى أنسانة.

المجموع الثالثة: "الكلاسيكية الجديدة" A Twist on Tradition

ستثري هذه المجموعة الساحرة صندوق مجوهرات الأم الغالية بتصاميم تستحضر الكلاسيكية الأزلية لكن بلمسة تحاكي العصر. إنها للأم التي تحب اللآلئ لكن المرصوفة بطريقة جديد على منحنيات هندسية عصرية. أو للأم التي تهوى لون الذهب الأصفر التقليديلكن المشغول بالكريستال البرّاق. تختصر هذه التشكيلة ذوق كل سيدة تعشق كل جديد من دون التخلي عن عبق التقاليد.