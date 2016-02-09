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منة شلبي في جلسة تصوير جريئة على السرير

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الثلاثاء 09-02-2016 16:40

خضعت الممثلة منة شلبي لجلسة تصوير جديدة مع المصور خالد فضة وظهرت منة في الصور على السرير وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث أشاد الكثيرون بـ"اللوك". فيما رفضوا قيامها بالتصوير على السرير حيث وجدوه غير لائق.
واعتمدت منة في الصور على "لوك" الشعر القصير الذي عرفت من خلاله، وماكياج صاخب وملابس أظهرت رشاقتها وفقدانها لوزنها بشكل ملفت.
على الجانب التمثيلي، انتهت منة مؤخراً من تصوير فيلمها "الماء والخضرة والوجة الحسن" الذي يجمعها لثاني مرة مع الفنانة ليلى علوي بعدما سبق وشاركتها في بدايتها في فيلم"بحب السينما".
والفيلم يشارك في بطولته باسم سمرة ويخرجه يسري نصر الله الذي قدمت منة شلبي معهما من قبل فيلم "بعد الموقعة"،فيما تنتظر عرض فيلمها"نوارة"مع الفنان محمود حميدة والمخرجة هالة خليل.

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سيدتي