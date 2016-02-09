القبض على شرطي بتهمة الإتجار في المخدرات بسوهاج

أمر​ت نيابة قسم أول سوهاج بحبس المتهم «حمام.ع»، عريف شرطة، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار في الأقراص المخدرة بدائرة القسم.

حيث وردت معلومات لضباط مباحث قسم أول سوهاج، تفيد بقيام المتهم بالاتجار في الأقراص المخدرة بدائرة القسم، وترويجها على عملائه وزبائنه.

وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 600 قرص من الأقراص المخدرة «تامول».

وبمواجهة المتهم عما أسفرت عنه التحريات، اعترف بالاتجار في الأقراص المخدرة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام، ومصادرة المضبوطات.