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السجن المشدد 3 سنوات لـ37 إخوانيا وبراءة 39 آخرين بينهم نجل شقيق "مرسى"

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السجن المشدد 3 سنوات لـ37 إخوانيا وبراءة 39 آخرين بينهم نجل شقيق "مرسى" السجن المشدد 3 سنوات لـ37 إخوانيا وبراءة 39 آخرين بينهم نجل شقيق "مرسى"
أصدرت دائرة إرهاب الشرقية، اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار نسيم بيومى، وعضوية المستشارين محمد عبد الغفار، وعلى رجب، وسكرتارية أحمد رزق، حكمها فى القضية رقم 20692 لسنة 2013 جنايات قسم ثان الزقازيق، والمتهم فيها 83 إخوانيا أبرزهم الطالب محمد سعيد نجل شقيق الرئيس الأسبق محمد مرسى، بإثارة العنف والشغب داخل جامعة الزقازيق وتحطيم المنشآت العامة،بالسجن المشدد 3 سنوات لـ37 إخوانيا والسجن 3 سنوات لـ5 آخرين والسجن المؤبد لـ2 آخرين وبراءة 39 إخوانيا آخرين أبرزهم الطالب محمد سعيد نجل شقيق مرسى والقيادى الهارب أمير بسام والطالب عمرو موسى وعمر حسانين.

وكان المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية السابق، قد أحال 83 إخوانياً لتحريضهم على العنف، فى أحداث جامعة الزقازيق.

وفى سياق متصل شهد محيط المحكمة استنفارا أمنيا مكثف من قبل قوات الأمن، برئاسة اللواء محمد ناجى، مساعد مدير الأمن، وبإشراف اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، حيث تم الدفع بقوات من الأمن المركزى وبحضور ضباط مباحث بلبيس.

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