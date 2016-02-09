أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأمم المتحدة تحذر من انقطاع المساعدات عن المتضررين من قصف حلب

Google+ Print
الأمم المتحدة تحذر من انقطاع المساعدات عن المتضررين من قصف حلب الأمم المتحدة تحذر من انقطاع المساعدات عن المتضررين من قصف حلب

>قالت الأمم المتحدة إن مئات الآلاف من الأشخاص في مدينة حلب، أكبر مدن سوريا، يمكن أن يتعرضوا قريبا لانقطاع المساعدات الإنسانية عنهم وسط قصف الغارات الجوية السورية والروسية، وطالبت السلطات التركية بفتح الحدود لمساعدة أولئك الفارين من العنف.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 300 ألف شخص يمكن أن تنقطع عنهم المساعدات إذا حاصرت السورية والقوات المتحالفة معها حلب، وحرمت أولئك الذين يفرون من طريق الهروب الوحيد أمامهم.

وبدراسة الخطط الاحتياطية، قال مكتب الأمم المتحدة إن الزعماء المحليين يعتقدون أن ما يصل إلى 150 ألف شخص يمكن أن يحاولوا الفرار إلى عفرين المجاورة والريف المحيط بها.

ودعت وكالة اللاجئين أيضا تركيا إلى فتح حدودها للسماح للأشخاص الذين فروا بالفعل من حلب وتجمعوا بالآلاف بالقرب من الحدود السورية- التركية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان