الأمم المتحدة تحذر من انقطاع المساعدات عن المتضررين من قصف حلب

>قالت الأمم المتحدة إن مئات الآلاف من الأشخاص في مدينة حلب، أكبر مدن سوريا، يمكن أن يتعرضوا قريبا لانقطاع المساعدات الإنسانية عنهم وسط قصف الغارات الجوية السورية والروسية، وطالبت السلطات التركية بفتح الحدود لمساعدة أولئك الفارين من العنف.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 300 ألف شخص يمكن أن تنقطع عنهم المساعدات إذا حاصرت الحكومة السورية والقوات المتحالفة معها حلب، وحرمت أولئك الذين يفرون من طريق الهروب الوحيد أمامهم.

وبدراسة الخطط الاحتياطية، قال مكتب الأمم المتحدة إن الزعماء المحليين يعتقدون أن ما يصل إلى 150 ألف شخص يمكن أن يحاولوا الفرار إلى عفرين المجاورة والريف المحيط بها.

ودعت وكالة اللاجئين أيضا تركيا إلى فتح حدودها للسماح للأشخاص الذين فروا بالفعل من حلب وتجمعوا بالآلاف بالقرب من الحدود السورية- التركية.