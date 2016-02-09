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رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان: 800 سائح يزورون معبد أبوسمبل اليوم

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رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان: 800 سائح يزورون معبد أبوسمبل اليوم رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان: 800 سائح يزورون معبد أبوسمبل اليوم
زار اليوم، الثلاثاء، حوالى 800 سائح من جنسيات أجنبية مختلفة، معبد أبوسمبل السياحى جنوب محافظة أسوان.

وصرح خيرى محمد على، رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، بأن مدينة أبوسمبل السياحية، استقبلت صباح اليوم 800 سائح من جنسيات أجنبية مختلفة، من بينهم 508 سائحين صينيين، على متن رحلات التفويج البرى بطريق "أسوان – أبوسمبل"، للاستمتاع بمشاهدة الآثار الفرعونية بمعبد أبوسمبل السياحى.

وأكد "خيرى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أسوان تشهد حالياً طفرة فى أعداد السائحين الزائرين خلال انطلاق الموسم السياحى الشتوى، والذى يتواكب مع الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد أبوسمبل، يوم 22 فبراير الجارى.

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مصر 365