تحرير 1007 مخالفات خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، بضرورة عودة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة التى رأسها العميد محمد عامر، مدير إدارة المرور من تحرير وضبط 1007 مخالفات مرورية متنوعة، وشملت 408 مخالفات مرورية متنوعة "نموذج 125"، و132 مخالفة إزالة ملصقات و127 مخالفة انتظار خاطئ و4 حجز سيارة، و215 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و23 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة و26 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و48 مخالفة تجاوز السرعة "رادار"، و13 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية، وسحب 11 رخصة لمخالفة البيئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 19 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم وتحرير 15 مخالفة انتهاء رخصة تسيير دراجة نارية و20 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و29مخالفة عدم ارتداء خوذة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.