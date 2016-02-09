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إنشاء فرع لجهاز تنمية سيناء داخل مدينة طور سيناء

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إنشاء فرع لجهاز تنمية سيناء داخل مدينة طور سيناء إنشاء فرع لجهاز تنمية سيناء داخل مدينة طور سيناء

جنوب سيناء- فايزة مرسال وعصام صبحى

قرر المجلس التنفيذى بجنوب سيناء الذى عقد اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبحضور السكرتير العام لجنوب سيناء إنشاء فرع لجهاز تنمية سيناء داخل مدينة الطورمن اجل حل مشاكل المواطنين.
>وقال اللواء محمود عيسى السكرتير العام لجنوب سيناء، اننا وافقنا على اعطاء جهازتنمية سيناء مقرا بطور سيناء مع توفير سكن إدارى للجهاز من أجل ممارسة عمله ومتابعة اعماله بنفسة وتوفير ميكروفيلم من اجل إنهاء مصالح المواطنين.
>وأشار عيسى إلى أن التعامل سيكون مباشرًا للمستثمرين والمواطنين مع جهاز تنمية سيناء، وأكد عيسى انه سيتم خلال شهرين تفعيل عمل تنمية جهاز تعمير سيناء .
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