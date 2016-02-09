محافظ البحر الأحمر يتابع أعمال الرصف والتطوير بشوارع الغردقة

تابع اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، فى جولة بجولة تفقدية بمدينة الغردقة، ما تم تنفيذه من أعمال الرصف والتطوير بشوارع المدينة.

وأكد المحافظ، خلال جولته بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير وتخطيط الشوارع ، لكى تظهر الغردقة بالمظهر اللائق بكونها أحد أهم المقاصد السياحية المصرية، مشيراً إلى أن المحافظة تهدف إلى رفع كفاءة وتطوير الشوارع لخدمة المواطنين وتسهيل الحركة المرورية.

وقد شملت الجولة مناطق الممشى السياحى، وطريق المطار، وطريق القرى، والتى تجرى خلالها أعمال التطوير من رصف وكهرباء وخلافه.