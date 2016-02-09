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مفتش بالأوقاف يدعو شباب جامعة الإسكندرية بعدم الانسياق وراء دعوات الهجرة

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مفتش بالأوقاف يدعو شباب جامعة الإسكندرية بعدم الانسياق وراء دعوات الهجرة مفتش بالأوقاف يدعو شباب جامعة الإسكندرية بعدم الانسياق وراء دعوات الهجرة
أكد الدكتور محمد إبراهيم رجب، أستاذ علوم القرآن بجامعة الأزهر والمفتش العام بالأوقاف، أن الولاء والانتماء للوطن قيمة كبيرة يجب أن يدركها شباب هذا المجتمع واأا ينساق وراء الدعوات التى تدعو للهجرة وتقلل من قيمة الوطن فى نظر الشباب المصرى، مستشهدا ببعض الأمثلة من رموز مصرية كثيرة فى هذا المجال .

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها معسكر نادى الجامعة لطلاب جامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور رشدى زهران، رئيس الجامعة، والدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مساء أمس بنادى العطاء بالمكس .

ومن جانبه أشار الدكتور علاء رمضان، مساعد قائد الفوج إلى أن الشباب هم أمل فى البناء والتنمية، وأن دورهم كبير فى المرحلة القادمة التى تتطلب تضافر جميع الجهود للارتقاء بالوطن

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مصر 365

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