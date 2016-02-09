صورة - شعار جديد للدوري الإنجليزي الممتاز

أطلقت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رسميا حملتها الدعائية لشعار المسابقة الجديد الذي سيتم استخدامه بدء من الموسم القادم بعد انتهاء عقد رعاية بنك باركليز,

ويظهر في الشعار الجديد للدوري أسد يرتدي تاجا كتب عليه "الدوري الممتاز" وهو شكل مستحدث للشعار الأساسي الذي بدأ به الدوري بنظامه الجديد عام 1992.

تاريخ الرعاة

وبدأ تاريخ الرعاة مع الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 1993 حينما حصلت شركة "كارلينج" على الرعاية حتى عام 1997 بمبلغ 12 مليون جنيه إسترليني.

وجددت شركة "كارلينج" عقد رعايتها في عام 1997 مقابل 36 مليون جنيه إسترليني وحتى عام 2001، ليفوز "باركلي كارد" بالرعاية مقابل 48 مليون جنيه إسترليني حتى عام 2004.

في حين أن بنك "باركليز" حصل على حقوق الرعاية منذ عام 2004 بمبلغ 57 مليون جنيه إسترليني حتى عام 2007 ثم جدد العقد مقابل 82 مليون جنيه إسترليني حتى عام 2012 وجدد العقد مرة أخرى بـ120 مليون جنيه إسترليني حتى نهاية الموسم الحالي.

لماذا أتى هذا القرار الآن؟

كانت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قد اتفقت على استراتيجية رعاية مركزية في يوليو الماضي تتضمن تغيير شكل اللقب الذي يقدمه الراعي الرسمي.

وبدلا من الرعاة السابقين "باركليز" فسيكون لدى الدوري قائمة طويلة من الشركاء الثانويين بدء من الموسم المقبل.

فالدوري الممتاز سيكون له 7 رعاة أساسيين بدلا من راع واحد، وتم الإعلان عن اثنين فقط حتى الآن هما شركة "نايكي" لإنتاج الملابس والأدوات الرياضية وشركة "EA Sports" التي تقدم لعبة الفيديو الشهيرة FIFA.

وأتى هذا القرار لأن المنظمة ترغب في تقديم شعار خال من الرعاة على خطى الدوريات الأمريكية الرياضية الكبرى مثل دوري السلة للمحترفين "NBA".