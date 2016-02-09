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' نابولي سيفوز على يوفنتوس لأنهم يلعبون الكرة بطريقتي '

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' نابولي سيفوز على يوفنتوس لأنهم يلعبون الكرة بطريقتي ' ' نابولي سيفوز على يوفنتوس لأنهم يلعبون الكرة بطريقتي '

نابولي سينهي سلسلة فوز يوفنتوس التي تمتد لـ14 مباراة على التوالي.. هكذا يرى المدرب التشيكي زدينيك زيمان.

ويلتقي يوفنتوس مع نابولي ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي يوم السبت المقبل بينما يتصدر البارتونوبي الدوري بفارق نقطتين عن السيدة العجوز.

وقال المدرب الذي سبق له تدريب كالياري وروما: "أليجري يعرف كيف يتعامل مع نابولي".

وأضاف في تصريحات لقناة (راي سبورت) "ساري يريد إزالة الضغوط من على فريقه بالقول إنهم أضعف من يوفنتوس.. هذا كل ما في الأمر".

وأتم المدرب المخضرم "نابولي سيفوز لأنهم يلعبون الكرة بطريقتي وبعقليتي".

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فيديو اليوم السابع