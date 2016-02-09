الأحد .. بدء مشروع إعداد المحليات الاحترافية بمركز الساحة بالسويس

السويس مصطفى سلامة

يبدأ يوم الأحد مشروع اعداد المحليات الاحترافية بمركز شباب المدينة "الساحة " بمحافظة السويس والذى ينظم المركز بالتعاون مع جمعية السويس بلدى.

>ومن جانبه صرح المهندس سيد خطاب، رئيس مجلس إدارة المدينة بالسويس، بأن المشروع يعتبر من أكبر الدورات التدريبية من نوعها بالمحافظة لاعداد عضو مجلس محلى محترف.

>وأشار رئيس مجلس ادارة المدينة، فى تصريحاته ،بانه سيقوم بتدريب نخبة من المدربين المتميزين، موضحا بأن الدورة سيتم تدريب 50 شخص كمرحلة أولى على يتم تابعا مراحل أخرى للخروج بتدريب أكبر عدد من الأشخاص بكونه مؤهلين لخوض انتخابات المجلس المحلى.

>



>

>

'); } }); } catch (e) { } } return false; });