غلق 8 منشآت طبية بالدقهلية بسبب مخالفات إدارية

قامت إدارة العلاج الحر، بمديرية الصحة والسكان، بمحافظة الدقهلية، بالمرور على عدد من المنشآت الطبية، لضبط المنشآت المخالفة، والوقوف على حالة المنشآت الحالية بالدقهلية.

وقام أفراد من لجان المرور بإدارة العلاج الحر، بالمرور على 400 منشأة طبية، خلال الأسبوعين الماضيين، وتوجيه 183 إنذارا للمنشآت الطبية التى تعمل بدون ترخيص، وتحرير 28 طلبا مقدما لترخيص منشآت طبية، وتوقيع 64 معاينة لمنشآت طبية تحت الترخيص.

كما تم المرور على 32 منشأة طبية من التى تم ترخيصها مؤخرا، للتأكد من سير العمل بها وصحة المعلومات والإشتراطات، وإغلاق 8 منشآت، كان قد صدر لها قرار غلق إدارى، وتنفيذ 9 قرارات إعادة فتح منشآت طبية.