في_القمة – محاضرة الأهلي في تمام الثانية ظهرا.. وإعلان التشكيل بعدها

يلقي المدير الفني للأهلي عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" محاضرته الفنية على اللاعبين في تمام الثانية ظهرا بفندق إقامة الفريق ببرج العرب.

ويشرح زيزو في المحاضرة خطة وطريقة لعب الفريق في مباراة الزمالك المقررة في تمام السابعة على ملعب برج العرب.

ومن المؤكد أن يعلن زيزو تشكيله للاعبين عقب المحاضرة التي تلي وجبة الغداء.

كما عقد طارق سليمان مدرب حراس الاهلي جلسة خاصة مع شريف إكرامي حارس المرمى في مباراة القمة وجه خلالها الكثير من النصائح والتأكيدات علي اللاعب بشأن طبيعة دوره خلال اللقاء ومنع تكرار أي من الأخطاء التي شهدتها مباراة إنبي الأخيرة بالذات.

وفي جلسة سريعة عقب إفطار اللاعبين صباح اليوم ، طالب سليمان حارسه بضرورة أن يتحلى بالهدوء والثبات والتركيز على مدار الـ90 دقيقة.