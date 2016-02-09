أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#في_القمة – محاضرة الأهلي في تمام الثانية ظهرا.. وإعلان التشكيل بعدها

Google+ Print
#في_القمة – محاضرة الأهلي في تمام الثانية ظهرا.. وإعلان التشكيل بعدها #في_القمة – محاضرة الأهلي في تمام الثانية ظهرا.. وإعلان التشكيل بعدها

يلقي المدير الفني للأهلي عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" محاضرته الفنية على اللاعبين في تمام الثانية ظهرا بفندق إقامة الفريق ببرج العرب.

ويشرح زيزو في المحاضرة خطة وطريقة لعب الفريق في مباراة الزمالك المقررة في تمام السابعة على ملعب برج العرب.

ومن المؤكد أن يعلن زيزو تشكيله للاعبين عقب المحاضرة التي تلي وجبة الغداء.

كما عقد طارق سليمان مدرب حراس الاهلي جلسة خاصة مع شريف إكرامي حارس المرمى في مباراة القمة وجه خلالها الكثير من النصائح والتأكيدات علي اللاعب بشأن طبيعة دوره خلال اللقاء ومنع تكرار أي من الأخطاء التي شهدتها مباراة إنبي الأخيرة بالذات.

وفي جلسة سريعة عقب إفطار اللاعبين صباح اليوم ، طالب سليمان حارسه بضرورة أن يتحلى بالهدوء والثبات والتركيز على مدار الـ90 دقيقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع