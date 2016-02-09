عامل يقتل زوج شقيقته طعنا بـ"سكين" بسبب تعدد علاقاته النسائية بمصر القديمة

أنهى عامل حياة زوج شقيقته، ووجه له طعنات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل شقته بمصر القديمة، وذلك بسبب علاقاته النسائية المتعددة، حرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما عقد المتهم النية لقتل زوج شقيقته بسبب شكوتها المتكررة منه، حيث تبين أن المتهم كان دائم الشجار مع زوجته التى كانت تشتكى لشقيقها المتهم من زوجها.

كما تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم صاحب محل بجوار شقة شقيقته، وكان يشاهد فتيات تتردد على زوجها فى غياب شقيقته.

وفى يوم الحادث استغل المتهم سفر شقيقته لشرم الشيخ، وصعد لشقة زوجها، ودفعه أثناء فتحه باب الشقة، ثم سدد له طعنات أودت بحياته.