رئيس الوزراء أمام «قمة الحكومات»: مصر آمنة.. ونطمح لبناء مليون وحدة سكنية خلال 5سنوات

وجه المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، رسالة للمصريين والعرب والعالم أجمع بأن مصر آمنة وأنها وجهة جيدة للاستثمار والتنمية وأننا نتعامل مع الإرهاب بشكل عملي.

وقال إسماعيل، في كلمته بالجلسة الحوارية بالقمة العالمية للحكومات، والتي عقدت تحت عنوان «كيف تستعد مصر للمستقبل»: «إننا فى مصر نسعى إلي تحقيق إصلاحات حقيقية وفى الوقت نفسه نعمل أن يكون هناك برامج للرعاية الاجتماعية لمحدودي الدخل لتحقيق التوازن اللازم».

وأضاف: «أن الحكومة المصرية لديها مشروع طموح لبناء مليون وحدة سكنية على مدار 5 سنوات ونسعى لتطوير خدمة الصرف الصحى وتوسيعها لتصل نسبة التغطية إلي 50 % بدلا من 15 % حاليا، ونسعى لتطوير قطاعات الطاقة والنقل والسكك الحديدية والنقل البري والجماعى، وكذلك نسعى لتطوير التأمين الصحى الشامل خلال 5 سنوات».

وتابع أن ما يسعون إليه يتطلب استثمارات كبيرة وتمويلًا كبيرًا من الحكومة وسيكون هناك دور مهم للقطاع الخاص في هذا الأمر باعتباره شريكًا في التنمية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الفساد كلمة لها رؤية شاملة، فهو ليس الرشوة ولكن تعطيل المشروعات وعدم حل مشاكل المستثمرين يعد نوعا من الفساد، مؤكدا أن الحكومة تعمل على مكافحة الفساد بكل أنواعه وتسعى للقضاء على البيروقراطية وتفعيل الحكومة الإليكترونية والابتعاد عن التداخلات بين طالب الخدمة ومقدمها وأن يكون هناك جهة واحدة مسئولة عن أى نشاط.

وعن استعداد مصر للمستقبل وتمكين الشباب، قال: «مجلس النواب الحالى به نسبة غير مسبوقة من الشباب، وتمكين الشباب بالحكومة ليس بالقدر الجيد ولكن الشباب بالقطاع الخاص له دور كبير وبدأت الحكومة الاستعانة بالشباب ومشاركتهم فى عمل الحكومة وأنشطتها»، وأشار إلى مبادرة الرئيس السيسي لتدريب أعداد كبيرة من الشباب وتأهيلهم.

وعن بيئة الاستثمارات الخارجية ونتائج مؤتمر شرم الشيخ، أوضح رئيس الوزراء أن هناك مشروعات تم الاتفاق عليها فى مؤتمر شرم الشيخ تحققت فى مجال الكهرباء وصناعة البترول والغاز.

وعن المقومات التى تدفع المستثمرين للتوجه والاستثمار فى مصر، قال إن “مصر دولة مؤسسات وقيمة راسخة ولديها بنية أساسية متطورة وقابلة للتطور بشكل أكبر وسوق استراتيجى وكبير قوامه 90 مليون مواطن واقتصاد متنوع ومشروعات متنوعة متاحة تسمح بجذب المذيد من الاستثمارات”، مشيرا إلي أنه يجرى تحديث منظومة التشريعات الخاصة بالاستثمار لتفعيل هذا القطاع بأكبر قدر ممكن.

ا ش ا