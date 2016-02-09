تقرير- منافس جديد لمورينيو على تدريب يونايتد

أوضحت تقارير إنجليزية أن ماوريسيو بوكتينيو مدرب توتنام الحالي مرشحا لقيادة مانشستر يونايتد بدء من الموسم المقبل خلفا للويس فان جال.

وحسب ما ورد بصحيفة صن الإنجليزية فإن المنافسة ستكون بين ماوريسيو وجوزيه مورينيو مدرب تشيلسي السابق على خلافة لويس فان جال في مانشستر يونايتد.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الشياطين الحمر قد قابلت ممثلي بوكتينيو فهناك قناعة خاصة داخل إدارة النادي بأن المدرب الأرجنتيني لديه القدرة على إعادة الفريق لمنصات التتويج.

ولم يستبعد التقرير ترشيح مورينيو لقيادة الفريق وأوضح أن المفاوضات مع مدرب ريال مدريد السابق لازالت مستمرة وإدارة النادي الإنجليزي مستعدة للإطاحة بفان جال بنهاية الموسم الحالي.

الجدير بالذكر أن عقد لويس فان جال مع مانشستر يونايتد يتبقى به موسم إضافي إلا أن النتائج السلبية للفريق هذا الموسم واحتلاله المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة بفارق 12 نقطة عن ليستر سيتي المتصدر جعلت الإدارة تفكر بالبحث عن مدرب بدلا من الهولندي.

وازداد الضغط على إدارة مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة بعد إعلان مانشستر سيتي التعاقد مع جوسيب جوارديولا بدء من الموسم المقبل خلفا لمانويل بلليجريني.