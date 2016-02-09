صيادو عزبة البرج يلتقون محافظ دمياط لعرض مشاكلهم قبل فض إضرابهم

يلتقى بعد ظهر اليوم حسام وفدى رئيس جمعية الصيادين ومحمد عضمة شيخ الصيادين وعدد من الصيادين بعزبة البرج مع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، لعرض مشاكلهم ومطالبهم بعد إعلان إضرابهم أمس الاثنين، واصطفاف مراكبهم وإغلاق بوغاز عزبة البرج، وذلك اعترضا على سوء معاملتهم على سقالة السروح على بوغاز عزبة البرج ، وبطء إجراءات التفتيش من قبل حرس الحدود، وتضررهم من المغالاة فى رسوم التراخيص وإجراءات السلامة المهنية.

وكان وفد من الصيادين قد التقى مساء أمس مع النائب ضياء الدين داود نائب بندر ومركز دمياط الذى وعد برفع مشاكلهم وعرضها على الجهات المختصة لبحث سبل حلها، كما التقى الوفد بقائد قوات حرس الحدود بدمياط ووعدهم بحل المشاكل التى تقابل الصيادين على السقالة.

>