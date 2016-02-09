اليوم.. افتتاح مؤتمر الفارماكولوجيات بجامعة قناة السويس

يفتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس مساء اليوم الثلاثاء، موتمر الفارماكولوجيات والذى تنظمه الجامعة فى الفترة من 9-12 فبراير 2016 بشرم الشيخ بالتعاون مع أقسام الفارماكولوجى بكليات الطب البشرى والصيدلة والطب البيطرى.

كما يحضر محافظ جنوب سيناء، مؤتمرا علميا بعنوان "علم الأدوية التطبيقى للممارسة الصيدلانية والطبية"، تحت شعار "بصمات علم الأدوية فى الطب" برعاية اللواء خالد فودة والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وتحت إشراف الدكتور أمجد مطر عميد كلية الطب البشرى والدكتور ياسر مصطفى عميد كلية الصيدلة والدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى.

ومن ناحيتها، قالت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس قسم الفارماكولوجى بكلية الطب جامعة قناة السويس ورئيس المؤتمر، أن الهدف من المؤتمر هو التعاون بين أقسام الفارماكولوجى فى ثلاث كليات بجامعة قناة السويس لتبادل الخبرات وإرساء للتعاون المثمر الذى يمتد إلى ما بعد المؤتمر.

وأضافت رئيسة المؤتمر أن من أهداف إقامة المؤتمر بشرم الشيخ هو إثراء وتشجيعا لسياحة المؤتمرات فى شرم الشيخ ما يعود على مصر بالفائدة والرخاء.

أما محاور المؤتمر فتدور حول علم النانوفارماكولوجى والاستخدام الطبى للمنتجات الطبيعية والأبحاث الطبية التجريبية على حيوانات التجارب والأبحاث الطبية على المرضى ويحاضر فى محاور المؤتمر علماء وخبراء منهم الدكتور موسى شاكر أستاذ الفارماكولوجى (مصرى أمريكى الجنسية) وكيل معهد الأبحاث الصيدلانية ونائب العميد للبحث العلمى بجامعة ألبانى بالولايات المتحدة الأمريكية. و محاضرته عن استخدام علم النانو فى مجال الفارماكولوجى و عن المنتجات الطبيعية و استخدامها فى العلاج.

>الدكتور. محمد التانير (لبنانى أمريكى الجنسية) رئيس البحوث الإكلينيكية مركز أبحاث مدينة الملك فهد الطبية، الرياض، المملكة العربية السعودية. ومحاضرته عن المتطلبات الهامة لإجراء أبحاث سريريه (إكلينيكية والدكتور عبد الله بن على بن سليمان الغشام رئيس قسم الفارماكولوجى والدكتور أحمد عبد السلام أستاذ الفارماكولوجى بكلية طب عين شمس (مصر) و محاضرته عن الجديد فى علاج الالتهاب الكبدى بفيروس سى والدكتور محمد إسماعيل رئيس الفارماكولوجيا الإكلينيكية و رئيس جامعة مصر الدولية (مصر) و سيقدم محاضرة عن "الاتجاهات الحديثة فى تدريس الفارماكولوجى والدكتور شريف كمال رئيس قسم الفارماكولوجيا الإكلينيكية بمستشفى سرطان الأطفال 57357 و سيحاضر عن "إدارة برنامج مضادات الميكروبات" والدكتورة ماجدة هجرس رئيس قسم الفارماكولوجى بطب جامعة قناة السويس و ستحاضر عن الأبحاث الإكلينيكية السريرية و الممارسات الطبية الجيدة والدكتورة هدير أحمد رستم رئيس قسم اليقظة الدوائية للحماية من أخطار الأدوية بوزارة الصحة بمصر و ستتحدث عن برنامج اليقظة الدوائية ابتداء من تسجيل أخطار الأدوية إلى اتخاذ الإجراءات و الحلول المناسبة.