أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم.. افتتاح مؤتمر الفارماكولوجيات بجامعة قناة السويس

Google+ Print
اليوم.. افتتاح مؤتمر الفارماكولوجيات بجامعة قناة السويس اليوم.. افتتاح مؤتمر الفارماكولوجيات بجامعة قناة السويس
يفتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس مساء اليوم الثلاثاء، موتمر الفارماكولوجيات والذى تنظمه الجامعة فى الفترة من 9-12 فبراير 2016 بشرم الشيخ بالتعاون مع أقسام الفارماكولوجى بكليات الطب البشرى والصيدلة والطب البيطرى.

كما يحضر محافظ جنوب سيناء، مؤتمرا علميا بعنوان "علم الأدوية التطبيقى للممارسة الصيدلانية والطبية"، تحت شعار "بصمات علم الأدوية فى الطب" برعاية اللواء خالد فودة والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وتحت إشراف الدكتور أمجد مطر عميد كلية الطب البشرى والدكتور ياسر مصطفى عميد كلية الصيدلة والدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى.

ومن ناحيتها، قالت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس قسم الفارماكولوجى بكلية الطب جامعة قناة السويس ورئيس المؤتمر، أن الهدف من المؤتمر هو التعاون بين أقسام الفارماكولوجى فى ثلاث كليات بجامعة قناة السويس لتبادل الخبرات وإرساء للتعاون المثمر الذى يمتد إلى ما بعد المؤتمر.

وأضافت رئيسة المؤتمر أن من أهداف إقامة المؤتمر بشرم الشيخ هو إثراء وتشجيعا لسياحة المؤتمرات فى شرم الشيخ ما يعود على بالفائدة والرخاء.

أما محاور المؤتمر فتدور حول علم النانوفارماكولوجى والاستخدام الطبى للمنتجات الطبيعية والأبحاث الطبية التجريبية على حيوانات التجارب والأبحاث الطبية على المرضى ويحاضر فى محاور المؤتمر علماء وخبراء منهم الدكتور موسى شاكر أستاذ الفارماكولوجى (مصرى أمريكى الجنسية) وكيل معهد الأبحاث الصيدلانية ونائب العميد للبحث العلمى بجامعة ألبانى بالولايات المتحدة الأمريكية. و محاضرته عن استخدام علم النانو فى مجال الفارماكولوجى و عن المنتجات الطبيعية و استخدامها فى العلاج.
>الدكتور. محمد التانير (لبنانى أمريكى الجنسية) رئيس البحوث الإكلينيكية مركز أبحاث مدينة الملك فهد الطبية، الرياض، المملكة العربية . ومحاضرته عن المتطلبات الهامة لإجراء أبحاث سريريه (إكلينيكية والدكتور عبد الله بن على بن سليمان الغشام رئيس قسم الفارماكولوجى والدكتور أحمد عبد السلام أستاذ الفارماكولوجى بكلية طب عين شمس (مصر) و محاضرته عن الجديد فى علاج الالتهاب الكبدى بفيروس سى والدكتور محمد إسماعيل رئيس الفارماكولوجيا الإكلينيكية و رئيس جامعة مصر الدولية (مصر) و سيقدم محاضرة عن "الاتجاهات الحديثة فى تدريس الفارماكولوجى والدكتور شريف كمال رئيس قسم الفارماكولوجيا الإكلينيكية بمستشفى سرطان الأطفال 57357 و سيحاضر عن "إدارة برنامج مضادات الميكروبات" والدكتورة ماجدة هجرس رئيس قسم الفارماكولوجى بطب جامعة قناة السويس و ستحاضر عن الأبحاث الإكلينيكية السريرية و الممارسات الطبية الجيدة والدكتورة هدير أحمد رستم رئيس قسم اليقظة الدوائية للحماية من أخطار الأدوية بوزارة الصحة بمصر و ستتحدث عن برنامج اليقظة الدوائية ابتداء من تسجيل أخطار الأدوية إلى اتخاذ الإجراءات و الحلول المناسبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"