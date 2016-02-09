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علماء: كريمات واقية من الشمس تمد الإنسان باحتياجه من فيتامين "د"

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علماء: كريمات واقية من الشمس تمد الإنسان باحتياجه من فيتامين "د" علماء: كريمات واقية من الشمس تمد الإنسان باحتياجه من فيتامين "د"
توصل فريق من العلماء الأمريكيين إلى تطوير نوع جديد من الكريم يقى من الشمس، يضمن عدم فقدان فيتامين "د" إضافة إلى توفير احتياجات البشرة من هذا الفيتامين الهام، والذى يتسبب نقصه فى مشاكل صحية كبيرة بين الصغار والبالغين.

واستطاع الباحثون بجامعة بوسطن الأمريكية تطوير واقٍ من الشمس عن طريق تغيير آلية تصنيعه للسماح بتوفير الوقاية اللازمة من أضرار أشعة الشمس دون إعاقة امتصاص الجلد لفيتامين "د".

وقال مايكل هوليك أستاذ بجامعة بوسطن الأمريكية والمشرف على تطوير الأبحاث إن هذا الكريم يتكون من تركيبات مختلفة لتعظيم الاستفادة بالوقاية من أضرار أشعة الشمس مع الاستفادة فى نفس الوقت من امتصاص فيتامين "د".

وتعد الشمس المصدر الرئيسى لحصول الإنسان على فيتامين "د" الذى يسهم بصورة كبيرة فى الوقاية من العديد من الأمراض الخطيرة كالسرطان.

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