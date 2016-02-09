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ضبط عمال كارتة يحصلون مبالغ مالية من السائقين بدون وجه حق بالقليوبية

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ضبط عمال كارتة يحصلون مبالغ مالية من السائقين بدون وجه حق بالقليوبية ضبط عمال كارتة يحصلون مبالغ مالية من السائقين بدون وجه حق بالقليوبية
أصدر اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية قرارا بتشكيل لجنة من إدارة مرور القليوبية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لبحث شكاوى السائقين بوجود عمال وبلطجية يقومون بفرض الإتاوة عليهم بالمواقف العمومية.

وأسفرت اللجنة عن ضبط صابر السن 26 عاما ومقيم بـ 17 شارع محمد صابر بشبرا الخيمة لقيامه بفرض الإتاوات والسيطرة بموقف المؤسسة بشبرا الخيمة بدون وجه حق وبحوزته مبلغ مالى قدره 120 جنيها.

كما تم ضبط المدعو أحمد إبراهيم عبد الفتاح السن 31 سنة ومقيم بـ 5 شارع البحايرة بمدينة بنها لقيامه بالتربح من أعمال وظيفته بموقف بنها العمومى وبحوزته مبلغ وقدره 610 جنيهات.

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة ستقوم بدور رقابى وتنظيمى داخل المواقف وعلى السائقين، والإبلاغ عن أى مشكلة للعمل على حلها فور حدوثها لحماية السائقين من البلطجة وفرض الإتاوات عليهم حتى لا يتم رفع تسعيرة الأجرة على المواطنين، كما تناشد محافظة القليوبية المواطنين بالإبلاغ عن أى سائق يقوم بزيادة الأجرة عن التعريفة المحددة لها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده لتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط.

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مصر 365