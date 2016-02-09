القبض على ربة منزل بتهمة النصب والاحتيال بالإسماعيلية

ألقت مباحث الأموال العامة بالإسماعيلية القبض على ربة منزل بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، بدعوى توظيف أموالهم فى تجارة الأجهزة المنزلية على خلاف الحقيقة.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات للعقيد إيهاب مصطفى رئيس مباحث الأموال العامة مفادها قيام المتهمة "إيمان. م. م" 31 سنة، حاصلة على ثانوية عامة مقيمة الشيخ زايد ــ دائرة قسم ثالث، بالنصب والاحتيال على المواطنين بعد إيهامهم على غير الحقيقة بقدرتها على توظيف أموالهم فى تجارة الأجهزة المنزلية مقابل أرباح شهرية كبيرة غير محددة القيمة دون الوفاء بالتزامها قبلهم.

وبإجراء التحريات السرية أكدت التحريات صحة المعلومات الواردة وتأيد ما ورد بالتحريات ببلاغ المواطنين "فدوى .ع .ع" 34 سنة موظفة بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء مقيمة الشارع التجارى ــ الشيخ زايد ــ دائرة قسم ثالث و"أشرف .م .ع " 42 سنة صاحب سوبر ماركت مقيم امتداد شارع المدارس ــ دائرة قسم ثالث من قيام المتحرى عنها سالفة الذكر بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية قدرها (71 ألف جنيه) بدعوى توظيفها لهما فى تجارة الأجهزة المنزلية مقابل ربح شهرى غير محدود القيمة، ودون الوفاء بالتزامها قبلهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات وما جاء ببلاغ الشاكيان أقرت بالواقعة.

بالكشف الفنى على المتهمة تبين سابقة اتهامها فى المحضر رقم 983 لسنة 2016 جنح قسم ثالث بتهمة "نصب"، وتم التحفظ على المتهمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.