لاعب وسط ريال مدريد لجمهور الفريق: كونوا واقعيين

قال لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد إن على جمهور الملكي أن يكونوا "واقعيين".

وسجل مودريتش هدفا متأخرا فاز به ريال مدريد على جرانادا يوم الأحد في المباراة الرابعة للمدرب زين الدين زيدان واللذين سجل فيهم الفريق 17 هدفا.

وقال مودريتش لموقع ناديه الرسمي: "لا يمكن أن يتوقع الجمهور أن نسجل العديد من الأهداف في كل مباراة، كرة القدم ليست كذلك".

وأضاف "أظهرنا شخصية وخلقنا العديد من الفرص لكننا لم نسجل كثيرا، تسجيل هدفين خارج الديار أمر جيد".

وأردف "عانينا كفريق لكننا فزنا في النهاية، نستطيع التطور بشكل كبير دفاعيا كما تطورنا هجوميا، لكن على المستوى البدني صرنا أفضل وأنا واثق أننا سنتحسن في المباريات المقبلة".

وأكد لاعب الوسط الكرواتي الذي يقدم مستويات جيدة منذ أن تولى زيدان قيادة الفريق خلفا لرافائيل بينيتث "لا أعلم إن كنت أقدم أفضل مستوياتي، ولكن في كل مباراة أقدم كل ما أملك، ينتابني شعور جيد وبدنيا أشعر أنني أفضل من بداية الموسم".

وعن هدفه في جرانادا قال "أنا واثق أنه من أفضل أهدافي وكان حاسما، أنا سعيد أني سجلت هذا الهدف لأن زيدان قال لي قبل المباراة أنا أسدد أكثر على المرمى".

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول الدوري بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة.