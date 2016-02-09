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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فتاتين بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن

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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فتاتين بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فتاتين بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن

جيش الاحتلال الإسرائيلي- أرشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فتاتين فلسطينيتين في القدس المحتلة والخليل جنوب الضفة الغربية بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن وحيازة سكين.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية – في بيان لها – أن قوة من حرس الحدود ألقت القبض على فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 16 عاما بعد أن أشهرت سكينا وحاولت طعن أحد افراد القوة في منطقة باب العامود بالقدس.

وأشارت إلى أن أفراد القوة سيطروا على الفتاة سريعا دون تسجيل إصابات بشرية مع ضبط السكين وأنه تم إحالتها إلي التحقيق.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال فتاة تبلغ من العمر 13 عاما أمام مدخل مستوطنة “كرمي تسور” شمال مدينة الخليل بدعوى حيازتها سكين.

أ ش أ

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