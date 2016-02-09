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نتنياهو: علاقة إسرائيل بتركيا استراتيجية.. وسنبيع الغاز قريبا لأنقرة

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نتنياهو: علاقة إسرائيل بتركيا استراتيجية.. وسنبيع الغاز قريبا لأنقرة نتنياهو: علاقة إسرائيل بتركيا استراتيجية.. وسنبيع الغاز قريبا لأنقرة
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو العلاقات بين إسرائيل وتركيا بالاستراتيجية والهامة، مضيفا فى الاقرار الذى تقدم به إلى محكمة العدل الإسرائيلية التى تنظر دعوى قضائية تتعلق بتصدير الغاز الإسرائيلى للخارج.

وألمح نتنياهو إلى أن التقدم فى عملية المصالحة بين إسرائيل وتركيا ذو صلة وثيقة بالموافقة على تصدير الغاز الإسرائيلى، وأضاف أن علاقات إسرائيل الاستراتيجية مع تركيا تتعلق بتصدير الغاز.

وأكد أنه يجرى حوار سياسى إسرائيلى مستمر مع حكومة تركيا بخصوص شراء الغاز، وأضاف أنه يعتقد بشكل قاطع أن هذه الاتصالات هى نتيجة اتفاق الغاز.

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