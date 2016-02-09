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ضبط مسجل شقى خطر بحوزته فرد خرطوش بمنشأة أبوعمر بالشرقية

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ضبط مسجل شقى خطر بحوزته فرد خرطوش بمنشأة أبوعمر بالشرقية ضبط مسجل شقى خطر بحوزته فرد خرطوش بمنشأة أبوعمر بالشرقية
تمكن ضباط مباحث منشأة أبو عمر بالشرقية، اليوم الثلاثاء، بإشراف اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، من ضبط مسجل شقى خطر وبحوزته فرد خرطوش، وتم التحفظ عليه تحت تصرف نيابة الحسينية، برئاسة المستشار محمد الديب.

كان قد تلقى اللواء حسن سيف مساعد الوزير، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد سامى الحسينى مأمور مركز شرطة منشأة أبو عمر، يفيد قيام النقيب محمود سويلم رئيس المباحث، ومعاونه الملازم أول محمد حنفى، تحت إشراف العقيد ياسر فاروق رئيس فرع شرق الشرقية، بضبط "عزوز ال أ ح" 33 سنة عاطل ومقيم الضواهريه وشهرته "على السريع"، مسجل شقى خطر سرقات عامة فئة ج تحت رقم 2743 وهارب من المراقبة فى القضية رقم 831 لسنة 2006 جنايات الزقازيق، وضبط بحوزته فرد خرطوش وطلقات من ذات عيار السلاح، وحرر عن ذلك المحضر رقم 406 لسنة 2016 جنايات المركز.

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