المعهد الملكي الصناعي بالرياض ينظم ملتقى إرشادياً

نظم المعهد الملكي الصناعي الثانوي بالرياض الملتقى الإرشادي الثالث "إرشاد ٣" خلال الفترة 21-25/ 4/ 1437 ه، وافتُتِح المعرض المصاحب للملتقى برعاية م. محمد القحطاني مدير المعهد.

وشارك في المعرض كل من الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة مدينة الرياض، وقسم فسيولوجيا الجهد البدني بكلية علوم الرياضة، والنشاط البدني بجامعة الملك سعود، ومركز الموهوبين بالكلية التقنية بالرياض، والجمعية الخيرية للتوعية الصحية "حياتنا"، ومعهد ريادة الأعمال الوطني فرع الرياض، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، ونادي القراءة بجامعة الملك سعود، ومعهد الرياض للتقنية، إضافة إلى أقسام المعهد.

وتخلل الملتقى لقاءان توعويان يستهدفان متدربي المعهد الملكي، الأول من تجربة موظفَين كانا من خريجي المعهد المهني وهما ناصر الدوسري وسعود الدوسري، بينما كان الثاني للعقيد د. سامي الحمود مدير البرامج الوقائية بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بعنوان "إلا حياتي"، كما أقيمت مسابقات مهنية رصد لها جوائز للفائزين.

وشهد المعرض خلال أيامه الخمسة إقبالاً ملفتاً من قبل المدارس للمرحلتين المتوسطة والثانوية، حيث زارته قرابة ٨٠ مدرسة تجاوز عدد الطلاب فيها ١٥٠٠ طالب.

واختتم المعهد الملكي الصناعي الثانوي بالرياض الملتقى بحفل تكريمي للجهات المشاركة والإعلامية وأعضاء اللجنة المنظمة والمتعاونين.