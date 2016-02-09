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المكسيك تواجه السنغال وديا استعدادا لمئوية كوبا أمريكا وتصفيات المونديال

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المكسيك تواجه السنغال وديا استعدادا لمئوية كوبا أمريكا وتصفيات المونديال المكسيك تواجه السنغال وديا استعدادا لمئوية كوبا أمريكا وتصفيات المونديال

(إفي): يستأنف المكسيكي لكرة القدم بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو استعداداته لمئوية كوبا أمريكا وتصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) من خلال مواجهة السنغال وديا.

ومن المقرر أن يتوجه المنتخب المكسيكي، بقائمة تضم 21 لاعبا محليا وتشهد انضمام لاعبين للمرة الأولى، إلى ميامي الأمريكية استعدادا لمواجهة السنغال الأربعاء.

وتخلو القائمة من اللاعبين المحترفين في أوروبا نظرا لأن المباراة الودية تقام في غير الموعد الذي يخصصه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمثل هذه الفعاليات.

وستكون تلك المواجهة الأولى في أجندة مباريات المكسيك الطويلة، والتي تشمل تصفيات (كونكاكاف) المؤهلة للمونديال، حيث وقعت في مجموعة تضم كلا من كندا والسلفادور وهندوراس في رابع مراحلها.

ومن المقرر أن يستضيف المنتخب المكسيكي نظيره الكندي في 25 من مارس المقبل قبل أن يحل ضيفا عليه في 29 من نفس الشهر، على أن تستأنف المواجهات في أغسطس المقبل حينما يحل ضيفا على السلفادور قبل استقبال هندوراس في الجولتين الأخيرتين من المرحلة الرابعة من التصفيات.

وخلال ذلك التوقف، سيستعد المنتخب المكسيكي لخوض منافسات مئوية كوبا أمريكا، والتي تقام في الفترة بين الثالث و23 من يونيو المقبل في الولايات المتحدة.

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فيديو اليوم السابع

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