69%من القراء يتوقعون تحسن الخدمة بالسكة الحديد بعد التعاقد مع شركة خاصة

فى استطلاع للرأى طرحه اليوم السابع على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع تحسن الخدمة بالسكة الحديد بعد التعاقد مع شركة خاصة لإدارة القطاع، توقع غالبية القراء تحسن الخدمة بالسكة الحديد بعد التعاقد مع شركة خاصة لإدارة القطاع.

وتوقع 69% من القراء تحسن الخدمة بالسكة الحديد بعد التعاقد مع شركة خاصة لإدارة القطاع، بينما استبعد 29% من القراء تحسن الخدمة بالسكة الحديد بعد التعاقد مع شركة خاصة لإدارة القطاع، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

وزير النقل لـ"اليوم السابع":اختيار شركة لإدارة السكة الحديد بمثابة بيت خبرة عالمى يعاون الإدارة الحالية..البنك الدولى يتحمل التكاليف وسنحدد الاحتياجات ونرسلها له..التعاقد لمدة عام قابل للتجديد