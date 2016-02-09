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طلاب الشارقة يتركون سيارات أهاليهم ويتوجهون إلى مدارسهم مشيا

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طلاب الشارقة يتركون سيارات أهاليهم ويتوجهون إلى مدارسهم مشيا طلاب الشارقة يتركون سيارات أهاليهم ويتوجهون إلى مدارسهم مشيا

التقطت عدسة البيان صباح اليوم صورة تظهر عددا من الطلبة وهم يتركون سيارات أهاليهم ويتوجهون إلى مدارسهم سيرا على الأقدام في مشهد نادر.

وشهدت منطقة المويلح في الشارقة صباح اليوم اختناق مروري شديد بسبب حادث بليغ شل حركة الطرق، وتأثر الطلاب بشكل كبير، ما اضطرهم للتوجه إلى مدارسهم مشيا على الأقدام لضمان الوصول في الوقت.

الطلاب ليسوا الوحيدين، إذ اتخذ المدرسون والمدرسات القرار ذاته وواصلوا طريقهم سيرا على الأقدام تفاديا للتأخير.

وبحسب ما ورد في البث المباشر على إذاعة نور دبي فهناك الكثير من الموظفين اضطروا للعودة إلى منازلهم بسبب الحادث.

 

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