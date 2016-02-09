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إحباط تهريب 147 ألف قطعة ألعاب نارية عبر ميناء بورسعيد

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إحباط تهريب 147 ألف قطعة ألعاب نارية عبر ميناء بورسعيد إحباط تهريب 147 ألف قطعة ألعاب نارية عبر ميناء بورسعيد
أحبطت أجهزة البحث الجنائى بمصلحة أمن الموانئ تهريب 147448 قطعة ألعاب نارية داخل البلاد عبر ميناء بورسعيد البحرى.

وردت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمصلحة أمن الموانئ مفادها قيام إحدى شركات الاستيراد الكائنة بمدينة بورسعيد باستيراد حاويتين مشمولهما "رولات مستلزمات إنتاج" قادمة من دولة الصين عبر ميناء بورسعيد البحرى، وإخفاء كمية من الألعاب النارية داخل مشمول الرسالة لتهريبها داخل البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد لجنة "أمنية، جمركية" لفحص مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط (147448 قطعة ألعاب نارية متنوعة الأشكال والأحجام) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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