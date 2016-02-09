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اليوم.. استكمال المرافعات فى محاكمة 48 متهما بأحداث الفتنة الطائفية بالأقصر

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اليوم.. استكمال المرافعات فى محاكمة 48 متهما بأحداث الفتنة الطائفية بالأقصر اليوم.. استكمال المرافعات فى محاكمة 48 متهما بأحداث الفتنة الطائفية بالأقصر
تستكمل محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار فتحى أبو زيد، وعضوية المستشارين حاتم عبد الفتاح وهانى طه، وأمانة سر محمد العزيز جمعة ومصطفى جلال، اليوم الثلاثاء، المرافعات فى محاكمة 48 متهمًا فى أحداث الفتنة الطائفية بنجع حسان بمحافظة الأقصر.

تعود أحداث الواقعة، إلى يوليو عام 2013، على خلفية وقوع أحداث طائفية بمنطقة نجع حسان بقرية الضبعية فى غرب الأقصر، والتى أدت إلى مقتل مسلم و4 أقباط وإصابة 3 آخرين، وحرق 23 منزلًا بالمنطقة. وكانت الأجهزة الأمنية بالأقصر، تلقت إخطارًا، بمقتل حسان حسنى صدقى سالم (54 عامًا) و4 آخرين هم رومانى نصحى (42 عامًا)، وإميل نسيم (40 عامًا)، ومحارب نصحى ( 40 عامًا)، وراسم تادرس ( 53 عامًا)، وإصابة 3 آخرين من سكان المنطقة، وحرق وإتلاف 23 منزلا، بعد أحداث عنف بين مسلمين وأقباط، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 14 متهمًا، وأحالت القضية إلى النيابة العامة، التى أحالتها إلى محكمة جنايات الأقصر ومنها إلى محكمة جنايات قنا.

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مصر 365