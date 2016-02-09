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نائب رئيس الدولة يستقبل رئيس مجلس إدارة «سيمنس»

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي جو كيسر رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس العالمية.

وأشاد كيسر بجدول أعمال القمة العالمية للحكومات ومستوى المشاركة العالمية في هذا الحدث السنوي الذي يؤكد على أهمية الاصلاح الحكومي واستشراف المستقبل وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة البشرية وتحقيق التنمية المستدامة للشعوب على غرار ما يجري في دولة الامارات من خطط ومشاريع تنموية تصب في خدمة شعبها وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الاعلى لمجموعة طيران الامارات ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي رئيس القمة العالمية للحكومات وسعيد محمد الطاير عضو مجلس الادارة المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.

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