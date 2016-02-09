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جيلبرتو: الأهلي أكثر من مجرد فريق داخل الملعب.. ولم أشاهد مثل جماهيره

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جيلبرتو: الأهلي أكثر من مجرد فريق داخل الملعب.. ولم أشاهد مثل جماهيره جيلبرتو: الأهلي أكثر من مجرد فريق داخل الملعب.. ولم أشاهد مثل جماهيره

"زيارتي الأخيرة للأهلي كانت رائعة جدا" هكذا تحدث جيلبرتو الظهير الأيسر السابق للأهلي عن زيارته لناديه.

وزار جيلبرتو وفلافيو الأهلي خلال الفترة الماضية وتم تكريمهما بناء على ما قدماه للنادي خلال مسيرتهما مع النادي.

وحل جيلبرتو وفلافيو ضيفين على برنامج "صاحبة السعادة" للتحدث عن مسيرتهما مع الأهلي وزيارتهما الأخيرة.

وتحدث جيلبرتو قائلا:"زيارتي الأخيرة للأهلي كانت رائعة جدا وكنت أشعر بالسعادة لوجودي في النادي مرة أخرى".

وأكمل"حتى أبنائي دائما ما يسألوني متى سنقوم بزيارة مجددا".

وواصل"الأهلي أكثر من مجرد فريق داخل الملعب، وكنت أشعر بالسعادة عندما أرى البسمة على وجوه الجماهير بسبب نتائج الفريق".

وتابع"الأهلي جمهوره هو الأفضل لم أشاهد مثلهم أبدا".

فيما تحدث فلافيو قائلا:"عم حارث عامل غرفة خلع الملابس احتضننا كثيرا وكان سعيدا بلقائنا".

وأتم مازحا"كان يتحدث معنا اللغة العربية ويظن إننا نفهمه وحاولنا أن نجعله يفهم إننا لا ندرك ماذا يقول ولكنه ظل يتحدث".

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فيديو اليوم السابع

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