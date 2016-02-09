نقل هشام طلعت مصطفى من مستشفى السلام إلى سجن طرة

نفذت الأجهزة الأمنية، منذ قليل، قرار النيابة العامة، بنقل رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى _المحكوم عليه في قضيه مقتل سوزان تميم، إلى سجن مزرعة طرة من مقر محبسه الحالى بمستشفى السلام .

وأشرف على تنفيذ القرار مدير أمن القاهرة، وجرى إيداع هشام طلعت مستشفى المزرعة.

وكان هشام طلعت يقضى الشهور الأخيرة فى مستشفى السلام تحت حراسة أمنية مشددة بسبب ، تدهور حالته الصحية، غير أن قرار النيابة العامة جاء بإعادته الى السجن.

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