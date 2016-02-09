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نقل هشام طلعت مصطفى من مستشفى السلام إلى سجن طرة

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نقل هشام طلعت مصطفى من مستشفى السلام إلى سجن طرة نقل هشام طلعت مصطفى من مستشفى السلام إلى سجن طرة
نفذت الأجهزة الأمنية، منذ قليل، قرار النيابة العامة، بنقل رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى _المحكوم عليه في قضيه مقتل سوزان تميم، إلى سجن مزرعة طرة من مقر محبسه الحالى بمستشفى السلام .

وأشرف على تنفيذ القرار مدير أمن القاهرة، وجرى إيداع هشام طلعت مستشفى المزرعة.

وكان هشام طلعت يقضى الشهور الأخيرة فى مستشفى السلام تحت حراسة أمنية مشددة بسبب ، تدهور حالته الصحية، غير أن قرار النيابة العامة جاء بإعادته الى السجن.
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