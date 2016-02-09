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#في_القمة - مرتضى منصور: الزمالك لم يتأثر بأزمة الملعب.. وأقاطع حضور المباراة

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إذا سألت أي مشجع سواء للأهلي أو الزمالك.. من هو أفضل قلب دفاع في ، ستكون الإجابة بنسبة كبيرة هو أحمد حجازي. لكن لا يوجد مدافع في مصر لا يخلو من العيوب. هذا ما نستعرضه في تقارير متصلة.

وسيلتقي الزمالك مع الأهلي في استاد برج العرب في السابعة مساء الثلاثاء، ويحلل FilGoal.com ثغرات كلا الفريقين من خلال أحصائيات ولقطات حية من المباريات.

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الزمالك يعتمد في هجومه أمام الأهلي على عنصر السرعة الذي يميز محمود كهربا وباسم مرسي ومهارة أيمن حفني وإتقانه الركض بالكرة.

في المقابل بنسبة كبيرة سيبدأ حجازي مواجهة الزمالك أساسيا ويعاونه رامي ربيعة وهما الثنائي الأكثر ثباتا في تشكيل زيزو الفترة الأخيرة.

لكن هناك ثغرة خطيرة في حجازي.. وهي عندما تُلعب الكرة خلفه يرتبك بسبب سرعة المهاجمين.

هدف كهربا في الأهلي في مباراة السوبر التي انتهت بفوز الفريق الأحمر 3-2، ويظهر بطء حجازي في الدوران بعد تمريرة عمر جابر مرت خلفه، وكان لاعب الزمالك أسرع في الوصول للكرة.

لاحظ فارق السرعة في هذه اللقطة، بطء الدوران من حجازي وسرعة كهربا جعلت الأخير يتفوق ويسجل.

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محمود قاعود مهاجم إنبي نجح في مباغتة حجازي بسرعته بعد كرة لُعبت خلفه.. انفرد لكن سدد ضعيفة وتشبه كثيرا خطأ مدافع الأهلي في مباراة السوبر.

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أيضا في هدف سموحة الثاني في المباراة التي انتهت بخسارة الأهلي 3-0، ورغم أن الهدف جاء من هجمة مرتدة لكن دوران حجازي كان بطيئا خاصة أنه اختار الدوران من القدم اليمنى بدلا من اليسرى ليكون انطلاقته أسرع.

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هذه مجرد أمثلة، لكنها تتكرر كثيرا من حجازي أثناء المباريات وقد تكلف فريقه أهدافا.

ورغم ذلك، حجازي يمثل قوة كبيرة في دفاع الأهلي إذ يتميز بالألعاب الهوائية بفوزه في 53 التحاما هوائيا في الدوري، وقطع 64 تمريرة بنجاح وفاز بـ25 التحاما على الكرة وخسر سبعة فقط.

ومجمل استخلص حجازي الكرة 190 مرة خلال 1260 دقيقة بواقع كرة كل 6.6 دقيقة وهو معدل رائع.

إذن فثغرة الأهلي تتمثل في لعب الكرة خلف حجازي واستغلال سرعة مهاجمي الزمالك.

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