تعرفى على أسباب ألم أسفل الظهر والبطن فى فترة الحمل.. منها وزن الجنين

أسباب الإحساس بألم وثقل فى أسفل البطن

أسباب الألم أسفل الظهر

نصائح لتقليل الشعور بالألم أسفل الظهر والبطن

تشتكى أغلب النساء من الشعور بالمشاكل الصحية خلال فترة الحمل مثل الإحساس بالألم أسفل العمود الفقرى والبطن نتيجة أسباب وعوامل مختلفة منها وزن الجنين.>ويقول الدكتور عمرو حسن، استشارى النساء والتوليد بقصر العينى، إن المرأة الحامل تعانى من الشعور ببعض الألم والثقل أسفل البطن نتيجة زيادة وزن الرحم الذى يعيش فيه الجنين طوال فترة الحمل ما يسبب حملاً على الأربطة التى تحمل الرحم وكذلك جدار البطن.>ويضيف استشارى النساء والتوليد: "تشتكى الحامل من الألم أسفل العمود الفقرى نتيجة ثقل حجم الرحم والجنين على عظام وعضلات وأربطة الحوض والتى تصل إلى ما بين 5 و7 كيلو جرامات ما يتسبب فى الألم أسفل الظهر والذى يؤدى أحيانًا إلى تقوس عظام العمود الفقرى نتيجة انتفاخ البطن.>وينصح د.عمرو الحامل بمراعاة بعض الأمور لتقليل الشعور بالألم أسفل الظهر والبطن وتشمل عدم حمل أشياء ثقيلة أو الوقوف فترات طويلة حتى لا تزيد فرص شعورها بالألم أسفل ظهرها نتيجة شعورها بثقل حجم بطنها.

كما ينصح الحامل بمراعاة حصول ظهرها على الراحة الكافية وممارسة تمرينات رياضية لتقوية عضلات الظهر وبالتالى يقل شعور الحامل بالألم أسفل الظهر والبطن.