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تقرير - ميسي يخضع لفحوصات لإزالة حصوات على الكلى

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تقرير - ميسي يخضع لفحوصات لإزالة حصوات على الكلى تقرير - ميسي يخضع لفحوصات لإزالة حصوات على الكلى

(إفي): يخضع الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني اليوم وغدا الثلاثاء لـ"فحوصات مختلفة لتقييم تطوار مشكلات الكلى التي يعاني منها منذ ديسمبر الماضي وفقا لما أعلنه الجهاز الطبي للنادي في بيان.

وسينضم اللاعب، الذي لم يتدرب اليوم مع باقي زملائه استعدادا لمواجهة فالنسيا الأربعاء المقبل في اياب نصف نهائي كأس الملك، إلى الفريق بعد غد ولكنه لن يشارك بالمباراة.

وكان برشلونة ضمن التأهل بصورة كبيرة للنهائي بعد الفوز على فالنسيا بسباعية نظيفة في الذهاب على ملعب كامب نو.

وذكرت صحيفة (أس) الرياضية الإسبانية من جانبها أن اللاعب سيخضع لجراحة لإزالة حصوات الكلى على أن يعود للظهور في مواجهة سيلتا فيجو يوم الأحد المقبل في الجولة الـ24 من الليجا.

ويرغب ميسي في القضاء على المشاكل الكلوية التي يعاني منها منذ مونديال الأندية.

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