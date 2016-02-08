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تقرير في الجول - تعرف على أفضل صناع اللعب في أوروبا ' مفاجأة عربية '

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تقرير في الجول - تعرف على أفضل صناع اللعب في أوروبا ' مفاجأة عربية ' تقرير في الجول - تعرف على أفضل صناع اللعب في أوروبا ' مفاجأة عربية '

يعد مركز صانع الألعاب من أهم المراكز التي يقوم أي مدرب بناء خطته عليه لما يقوم به من رؤية مميزة ومهارات عالية.

لذلك يستعرض FilGoal.com أبرز أرقام صناع اللعب في الموسم الحالي في مختلف الدوريات الأوروبية.

مسعود أوزيل

يأتي مسعود أوزيل على رأس قائمة أفضل صانع ألعاب حيث قام اللاعب الألماني بصناعة 16 هدفا حتى الآن ويلقبونه محبيه في أوروبا بالملك، وذلك بسبب مهارته منذ أن كان لاعبًا في صفوف نادي ريال مدريد الإسباني وحتى بعد انضمامه إلى آرسنال الإنجليزي الذي يعتمد عليه في الملعب بشكل أساسي.

آنخيل دي ماريا

ويأتي في المركز الثاني اللاعب الأرجنتيني آنخيل دي ماريا الذي قام بصناعة 10 أهداف منذ وصوله إلى فرنسا.

يذكر أن دي ماريا كان لاعبًا في ريال مدريد، ثم شارك مع الفريق الإنجليزي مانشستر يونايتد لمدة عام، لكن تجربته هناك لم تكون موفقة، ويلعب حاليًا في صفوف باريس سان جيرمان.

لورينزو إينسيني

قام المهاجم الإيطالي لورينزو إينسيني بصناعة 10 أهداف في الدوري الإيطالي متساويًا مع النجم الأرجنتيني دي ماريا في الدوري الفرنسي.

تعرض اللاعب إلى إصابة قوية الموسم الماضي أبعدته عن الملاعب لمدة 6 أشهر لكنه عاد بقوة في الموسم الحالي ويعد من أفضل لاعبي نابولي وقاد الفريق إلي صدارة الدوري حتى الآن.

رياض محرز

يلعب الجزائري رياض محرز في صفوف الفريق الإنجليزي ليستر سيتي، وقام اللاعب بصناعة 9 أهداف حتى الآن.

وأصبح من نجوم الفريق وشَكل ثنائيًا هائلًا مع الإنجليزي جيمي فاردي، وقاد الفريق لصدارة الدوري الإنجليزي حتى الآن، ويذكر أن اللاعب شارك في كأس العالم مع منتخب الجزائر.

نيمار

ثم يأتي في القائمة أيًضا النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي قام بصناعة 9 أهداف حتى الآن.

وأصبح نيمار من نجوم برشلونة خلال الموسمين الأخيرين بجانب ليونيل ميسي، وسواريز، كما نجح اللاعب البرازيلي في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية.

كيفين دي بروين

على الرغم من تعرض كيفين دي بروين إلى إصابة قوية سوف تبعده عن الملاعب لفترة طويلة، إلا أن اللاعب البلجيكي شارك بقوة مع مانشسترسيتي الإنجليزي مع بداية الموسم الحالي قادمًا من صفوف فولفسبورج وقام بصناعة 9 أهداف، وقدم موسمًا جيدًا.

هنريك مخيتاريان

يعد الأرميني هنريك مخيتاريان أحد اللاعبين الأساسيين في بروسيا دورتموند الألماني حيث قام بصناعة 9 أهداف، ويشكل ثنائيًا رائعًا مع لاعب ميلان السابق الجابوني أوباميانج.

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