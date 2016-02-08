أخبار عاجلة

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

فقر الدم والأنيميا.. تعرف على العوامل المسببة للمرض وطرق الوقاية

Google+ Print
فقر الدم والأنيميا.. تعرف على العوامل المسببة للمرض وطرق الوقاية فقر الدم والأنيميا.. تعرف على العوامل المسببة للمرض وطرق الوقاية
الأنيميا أو فقر الدم من الأمراض الشائعة التى لا يكاد يخلو منها بيت، وتنتشر بشدة فى المجتمع المصرى خاصة بين السيدات، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز العوامل التى تسبب الإصابة بالأنيميا وكيف نقى أنفسنا منها، وذلك حسبما نشر على موقع مركز مايو كلينيك الأمريكى:

العوامل التى تسبب الإصابة بالأنيميا أو فقر الدم
>كشف التقرير عن أن العوامل التى ترفع فرص الإصابة بالأنيميا تشمل:
>1. اتباع حمية غذائية لا تحتوى على كميات كافية من الحديد وفيتامين "ب12" وحمض الفوليك.
>2. الإصابة ببعض أمراض الأمعاء مثل: مرض كرون أو مرض السيلياك.
>3. السيدات غالباً قبل الوصول لمرحلة انقطاع الطمث يتعرضن للإصابة بالأنيميا، نظرًا لفقدهن كميات كبيرة من الدم خلال الدورة الشهرية.
>4. الحمل: السيدات الحوامل معرضات للإصابة بأنيميا نقص الحديد، لأن مخزون الحديد يتم استهلاك قدر كبير منه بواسطة الجنين.
>5. التاريخ المرضى للعائلة: بعض أنواع الأنيميا قد تنتقل إليك بالوراثة مثل أنيميا الخلايا المنجلية وأنيميا البحر المتوسط.
>6. تناول الخمور والتعرض لبعض المواد السامة.
>الوقاية من الإصابة بالأنيميا أو فقر الدم
>وأكد التقرير أن هناك الكثير من أنواع الأنيميا لا يمكن الوقاية منها مثل أنيميا البحر المتوسط وأنيميا الخلايا المنجلية، ولكن توجد بعض الأطعمة التى تساهم فى الوقاية من الأنيميا، وتشمل:
>1.الأطعمة الغنية بالحديد: اللحوم والبقوليات بمختلف أنواعها والخضراوات الورقية خضراء اللون كالسبانخ والجرجير.
>2.حمض الفوليك: يوجد بكثرة فى الجرجير، والموز والبقوليات واليوسفى والبرتقال.
>3.فيتامين "ج": يوجد فى الفواكه الحمضية كالبرتقال واليوسفى وفى الكيوى، وهو يزيد من امتصاص الحديد.
>4.فيتامين "ب12": يوجد فى الكبدة واللحوم الحمراء والبيض وأسماك الماكريل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365