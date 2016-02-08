العوامل التى تسبب الإصابة بالأنيميا أو فقر الدم
>كشف التقرير عن أن العوامل التى ترفع فرص الإصابة بالأنيميا تشمل:
>1. اتباع حمية غذائية لا تحتوى على كميات كافية من الحديد وفيتامين "ب12" وحمض الفوليك.
>2. الإصابة ببعض أمراض الأمعاء مثل: مرض كرون أو مرض السيلياك.
>3. السيدات غالباً قبل الوصول لمرحلة انقطاع الطمث يتعرضن للإصابة بالأنيميا، نظرًا لفقدهن كميات كبيرة من الدم خلال الدورة الشهرية.
>4. الحمل: السيدات الحوامل معرضات للإصابة بأنيميا نقص الحديد، لأن مخزون الحديد يتم استهلاك قدر كبير منه بواسطة الجنين.
>5. التاريخ المرضى للعائلة: بعض أنواع الأنيميا قد تنتقل إليك بالوراثة مثل أنيميا الخلايا المنجلية وأنيميا البحر المتوسط.
>6. تناول الخمور والتعرض لبعض المواد السامة.
>الوقاية من الإصابة بالأنيميا أو فقر الدم
>وأكد التقرير أن هناك الكثير من أنواع الأنيميا لا يمكن الوقاية منها مثل أنيميا البحر المتوسط وأنيميا الخلايا المنجلية، ولكن توجد بعض الأطعمة التى تساهم فى الوقاية من الأنيميا، وتشمل:
>1.الأطعمة الغنية بالحديد: اللحوم والبقوليات بمختلف أنواعها والخضراوات الورقية خضراء اللون كالسبانخ والجرجير.
>2.حمض الفوليك: يوجد بكثرة فى الجرجير، والموز والبقوليات واليوسفى والبرتقال.
>3.فيتامين "ج": يوجد فى الفواكه الحمضية كالبرتقال واليوسفى وفى الكيوى، وهو يزيد من امتصاص الحديد.
>4.فيتامين "ب12": يوجد فى الكبدة واللحوم الحمراء والبيض وأسماك الماكريل.
فقر الدم والأنيميا.. تعرف على العوامل المسببة للمرض وطرق الوقاية
العوامل التى تسبب الإصابة بالأنيميا أو فقر الدم