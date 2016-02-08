فقر الدم والأنيميا.. تعرف على العوامل المسببة للمرض وطرق الوقاية

الأنيميا أو فقر الدم من الأمراض الشائعة التى لا يكاد يخلو منها بيت، وتنتشر بشدة فى المجتمع المصرى خاصة بين السيدات، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز العوامل التى تسبب الإصابة بالأنيميا وكيف نقى أنفسنا منها، وذلك حسبما نشر على موقع مركز مايو كلينيك الأمريكى:

العوامل التى تسبب الإصابة بالأنيميا أو فقر الدم

>كشف التقرير عن أن العوامل التى ترفع فرص الإصابة بالأنيميا تشمل:

>1. اتباع حمية غذائية لا تحتوى على كميات كافية من الحديد وفيتامين "ب12" وحمض الفوليك.

>2. الإصابة ببعض أمراض الأمعاء مثل: مرض كرون أو مرض السيلياك.

>3. السيدات غالباً قبل الوصول لمرحلة انقطاع الطمث يتعرضن للإصابة بالأنيميا، نظرًا لفقدهن كميات كبيرة من الدم خلال الدورة الشهرية.

>4. الحمل: السيدات الحوامل معرضات للإصابة بأنيميا نقص الحديد، لأن مخزون الحديد يتم استهلاك قدر كبير منه بواسطة الجنين.

>5. التاريخ المرضى للعائلة: بعض أنواع الأنيميا قد تنتقل إليك بالوراثة مثل أنيميا الخلايا المنجلية وأنيميا البحر المتوسط.

>6. تناول الخمور والتعرض لبعض المواد السامة.

>الوقاية من الإصابة بالأنيميا أو فقر الدم

>وأكد التقرير أن هناك الكثير من أنواع الأنيميا لا يمكن الوقاية منها مثل أنيميا البحر المتوسط وأنيميا الخلايا المنجلية، ولكن توجد بعض الأطعمة التى تساهم فى الوقاية من الأنيميا، وتشمل:

>1.الأطعمة الغنية بالحديد: اللحوم والبقوليات بمختلف أنواعها والخضراوات الورقية خضراء اللون كالسبانخ والجرجير.

>2.حمض الفوليك: يوجد بكثرة فى الجرجير، والموز والبقوليات واليوسفى والبرتقال.

>3.فيتامين "ج": يوجد فى الفواكه الحمضية كالبرتقال واليوسفى وفى الكيوى، وهو يزيد من امتصاص الحديد.

>4.فيتامين "ب12": يوجد فى الكبدة واللحوم الحمراء والبيض وأسماك الماكريل.